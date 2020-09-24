"Тампа-Бэй" победила "Даллас" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 5:2. Одна из шайб "Лайтнинг" в активе российского нападающего Никиты Кучерова.
Kuuuuuuuuuuch! ⚡️
The @TBLightning strike first in Game 3.#NHLonSN | #StanleyCup pic.twitter.com/VX6tDCHTvL— Sportsnet (@Sportsnet) September 24, 2020
Российский форвард был признан третьей звездой матча. Второй стал нападающий Брэйден Пойнт (1 гол, 1 передача). Первая звезда — защитник Виктор Хедман (1 гол, 2 передачи).
Передача стала для Кучерова 23-й в рамках этого розыгрыша Кубка Стэнли. По этому показателю форвард "Тампы" обошёл нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина и стал лучшим среди россиян.
Гол Кучерова стал для него 36-м во всех розыгрышах Кубка Стэнли. По этому показателю он обошёл Павла Буре и стал восьмым среди российских игроков в НХЛ. Рекорд у Александра Овечкина — 69 шайб.
По словам Кучерова, команда просто исполнила свой план на игру. Форвард считает, что это залог успеха "Тампы" в этом Кубке Стэнли.
"Сегодня мы просто придерживались плана на игру, глубоко доставляли шайбу, удачно действовали в форчеке. Чем проще играем, тем большего успеха добиваемся. Но вообще мы хорошо играли все 60 минут. Надо сделать это ещё два раза. Сегодня я чувствовал себя хорошо", — приводит пресс-служба НХЛ слова Кучерова.
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