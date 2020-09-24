Кучеров продолжает бить рекорды в НХЛ

"Тампа-Бэй" победила "Даллас" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 5:2. Одна из шайб "Лайтнинг" в активе российского нападающего Никиты Кучерова.

Кучеров провёл на площадке 16 минут 38 секунд и набрал 2 (1+1) очка. Форвард завершил встречу с показателем полезности "+2".

провёл на площадке 16 минут 38 секунд и набрал 2 (1+1) очка. Форвард завершил встречу с показателем полезности "+2". Защитник "Тампы" Михаил Сергачёв отыграл 22 минуты 10 секунд.

отыграл 22 минуты 10 секунд. Вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский провёл на льду весь матч и отразил 22 броска из 24.

провёл на льду весь матч и отразил 22 броска из 24. Голкипер "Старз" Антон Худобин отыграл два периода, за которые пропустил четыре шайбы, отразив 20 бросков.

отыграл два периода, за которые пропустил четыре шайбы, отразив 20 бросков. Нападающий "Далласа" Александр Радулов отыграл 14 минут 49 секунд, его партнёр по команде Денис Гурьянов - 12 минут 23 секунды. У обоих показатель полезности "-1".

Кучеров — 3-я звезда матча

Российский форвард был признан третьей звездой матча. Второй стал нападающий Брэйден Пойнт (1 гол, 1 передача). Первая звезда — защитник Виктор Хедман (1 гол, 2 передачи).

Кучеров побил рекорд Малкина

Передача стала для Кучерова 23-й в рамках этого розыгрыша Кубка Стэнли. По этому показателю форвард "Тампы" обошёл нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина и стал лучшим среди россиян.

Кучеров обошёл Буре

Гол Кучерова стал для него 36-м во всех розыгрышах Кубка Стэнли. По этому показателю он обошёл Павла Буре и стал восьмым среди российских игроков в НХЛ. Рекорд у Александра Овечкина — 69 шайб.

"Чем проще играем, тем лучше"

По словам Кучерова, команда просто исполнила свой план на игру. Форвард считает, что это залог успеха "Тампы" в этом Кубке Стэнли.