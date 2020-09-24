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Кучеров продолжает бить рекорды в НХЛ

"Тампа-Бэй" победила "Даллас" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 5:2. Одна из шайб "Лайтнинг" в активе российского нападающего Никиты Кучерова.

Кучеров продолжает бить рекорды в НХЛ
  • Кучеров провёл на площадке 16 минут 38 секунд и набрал 2 (1+1) очка. Форвард завершил встречу с показателем полезности "+2".
  • Защитник "Тампы" Михаил Сергачёв отыграл 22 минуты 10 секунд.
  • Вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский провёл на льду весь матч и отразил 22 броска из 24.
  • Голкипер "Старз" Антон Худобин отыграл два периода, за которые пропустил четыре шайбы, отразив 20 бросков.
  • Нападающий "Далласа" Александр Радулов отыграл 14 минут 49 секунд, его партнёр по команде Денис Гурьянов - 12 минут 23 секунды. У обоих показатель полезности "-1".

Кучеров — 3-я звезда матча

Российский форвард был признан третьей звездой матча. Второй стал нападающий Брэйден Пойнт (1 гол, 1 передача). Первая звезда — защитник Виктор Хедман (1 гол, 2 передачи).

Кучеров побил рекорд Малкина

Передача стала для Кучерова 23-й в рамках этого розыгрыша Кубка Стэнли. По этому показателю форвард "Тампы" обошёл нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина и стал лучшим среди россиян.

Кучеров обошёл Буре

Гол Кучерова стал для него 36-м во всех розыгрышах Кубка Стэнли. По этому показателю он обошёл Павла Буре и стал восьмым среди российских игроков в НХЛ. Рекорд у Александра Овечкина — 69 шайб.

"Чем проще играем, тем лучше"

По словам Кучерова, команда просто исполнила свой план на игру. Форвард считает, что это залог успеха "Тампы" в этом Кубке Стэнли.

"Сегодня мы просто придерживались плана на игру, глубоко доставляли шайбу, удачно действовали в форчеке. Чем проще играем, тем большего успеха добиваемся. Но вообще мы хорошо играли все 60 минут. Надо сделать это ещё два раза. Сегодня я чувствовал себя хорошо", — приводит пресс-служба НХЛ слова Кучерова.

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