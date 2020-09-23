Сестра Тутберидзе обвинила Плющенко в рейдерстве

Конфликт между тренерами по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко не сходит с первых полос. Во вторник олимпийский чемпион заявил, что не переманивал Алёну Косторную и Александру Трусову, на что получил достаточно жесткий ответ команды Тутберидзе.

В Instagram была опубликована переписка жены Плющенко Яны Рудковской и олимпийской чемпионки Алины Загитовой о возможном переходе. Спортсменка поблагодарила Рудковскую за предложение и заявила, что останется с Тутберидзе.

Инцидент прокомментировала Марина Хоффман, сестра Тутберидзе. Она обвинила Плющенко в рейдерстве.

"Присвоить чужие заслуги, увести любой ценой готовых, подкупать, перекупать, разрушать чужое, не создавать своего — это и есть рейдерство. Стоп рейдерам!" — написала Хоффман.

Видимо, такого же мнения и сама Тутберидзе. Тренер поставила "лайк" под этой записью.