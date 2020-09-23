Матчи сборной России в октябре пройдут на стадионах ЦСКА и "Динамо"

Товарищеский матч между сборными России и Швеции состоится на "ВЭБ Арене", стадионе ЦСКА в Москве. Это произойдёт в том случае, если УЕФА оставит в силе запрет на посещение трибун болельщиками.

В противном случае игра может пройти на стадионе "Лужники" или "Открытие Арене", сообщает "СЭ".

Такая же ситуация с матчами сборной России в Лиге наций. Игры против Турции 11 октября и Венгрии 14 октября должны состояться на стадионе московского "Динамо".

Ранее стало известно, что матч России и Швеции перенесен в Москву из Стокгольма. Шведский футбольный союз не смог договориться с властями страны о проведении встречи в Стокгольме.