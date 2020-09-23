Тарханов решил уйти из "Енисея" и возглавить болгарскую "Славию"

Российский тренер Александр Тарханов сообщил о решении вернуться в футбольный клуб "Славия" из Софии. Сейчас 66-летний специалист возглавляет клуб ФНЛ "Енисей".

По словам Тарханова, он сейчас занимается расторжением контракта с красноярским клубом. В начале октября он попрощается с командой и отправится в Софию.

"Контракт может быть подписан завтра, в Красноярске сейчас у меня занимаются формальностями ухода из "Енисея". Президент "Славии" сказал, что договор будет подписан настолько, насколько я захочу, и в шутку добавил — пока команду не сделаю, этот момент обсуждаемый", — приводит ТАСС слова Тарханова.

Тарханов работал в "Славии" в сезоне-2015/16. Команда тогда заняла 11-е место в чемпионате Болгарии.