В Швеции назвали причину переноса матча с Россией

Генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хакан Шостранд объяснил, почему товарищеский матч против России был перенесен в Москву. Ранее стало известно, что игра состоится в Москве 8 октября.

По словам Шостранда, перенос из Стокгольма связан с тем, что до конца октября в Швеции действует запрет на въезд из стран, которые не входят в ЕС. Футбольному союзу не удалось договориться с правительством о том, чтобы сделать для сборной России исключение.