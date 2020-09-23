Генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хакан Шостранд объяснил, почему товарищеский матч против России был перенесен в Москву. Ранее стало известно, что игра состоится в Москве 8 октября.
По словам Шостранда, перенос из Стокгольма связан с тем, что до конца октября в Швеции действует запрет на въезд из стран, которые не входят в ЕС. Футбольному союзу не удалось договориться с правительством о том, чтобы сделать для сборной России исключение.
"К сожалению, мы вынуждены перенести матч против сборной России, потому что до сих пор не получили никакого сообщения от правительства, несмотря на то, что отправили письмо еще 27 августа. Я не понимаю, почему нельзя предоставить освобождение от запрета на въезд элитным футболистам, как это сделали другие профессиональные группы", — приводит пресс-служба Шведского футбольного союза слова Шостранда.
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