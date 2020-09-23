Футболисты "Реала" отказались от премиальных за победу в чемпионате

Игроки мадридского "Реала" отказались от премиальных за спортивные результаты сезона-2019/20 в пользу клуба. Каждый из футболистов должен был получить по 700 тыс. евро за победу в чемпионате Испании.

Кроме того, игроки отказались от возможного бонуса в размере 300 тыс. евро за Суперкубок Испании. Решение связано с финансовыми трудностями, которые испытывает клуб из-за пандемии коронавируса, сообщает COPE.