Кузяев договорился с "Локомотивом", но просит подождать до пятницы

Полузащитник сборной России Далер Кузяев и "Локомотив" достигли соглашения по контракту. Представители футболиста попросили столичный клуб подождать с подписанием до пятницы, сообщает "СЭ".

Кузяев находится в статусе свободного агента после окончания контракта с "Зенитом". Футболист хотел отправиться в Европу и вёл переговоры с французским "Ренном" и испанским "Алавесом", которые завершились неудачно.

По соглашению с "Зенитом", первыми переговоры с Кузяевом провели питерцы. Футболиста не устроили условия нового соглашения — 1,8 млн евро в год.

"Локомотив" предложил Кузяеву больше. Речь идёт о зарплате более 2 млн евро и подписном бонусе 2-3 млн.