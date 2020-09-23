Матч России и Швеции состоится в Москве, а не Стокгольме

Товарищеский матч между сборными России и Швеции состоится в Москве. Ранее предполагалось, что игра будет проведена в Стокгольме.

РФС удалось уговорить шведов перенести игру в Россию, сообщает "СЭ".

Встреча пройдёт 8 октября и начнётся в 19.30. Стадион будет назван позже, сообщает пресс-служба РФС.

Таким образом, сборную России ожидают три домашних матча. После игры со Швецией команда сыграет в Лиге наций: