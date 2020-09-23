"Краснодар" одержал победу над ПАОК в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Встреча состоялась на домашнем стадионе команды и завершилась со счётом 2:1.
Эта игра стала для главного тренера команды Мурада Мусаева 100-й у руля "Краснодара". Команда в этих матчах одержала 49 побед, 25 раз сыграла вничью и 26 раз проиграла.
100 матчей Мусаева в "Краснодаре" распределились так:
26 сентября "Краснодар" сыграет на выезде против "Сочи" в рамках РПЛ. 30-го числа состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против ПАОК в Греции.
К такому выводу пришли папарацци, запечатлевшие голливудскую актрису с дочкой во время шопинга.