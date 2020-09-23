"Спартак" планирует подписать опроника "Нанта"

"Спартак" вступил в переговоры с "Нантом" по опорному полузащитнику Абдулаю Туре. Французский клуб намерен заработать на трансфере 10 млн евро, сообщает L'Equipe.

Сам Туре не против сменить команду. Зимой он мог перейти в "Вест Хэм", но трансфер сорвался.

Абдулай Туре

Вся карьера 26-летнего Тура связана с "Нантом". Футболист гвинейского происхождения занимался в академии этого клуба, а в 2012 году дебютировал в основном составе.

Закрепился в команде Туре в 2017 году. Всего на его счету 124 матча и семь голов за "Нант".

Ранее Туре вызывался в юношеские сборные Франции. Всего провёл 12 матчей за эти команды.