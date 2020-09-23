Разработчик симулятора FIFA21 компания EA Sports представила рейтинг лучших футболистов мира. В топ-1000 игроков попали восемь россиян.
Пятеро представляют российские клубы ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак". Ещё трое выступают за зарубежные команды.
Лучшим с рейтингом 82 (из 100) стал правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.
Лучшим в FIFA21 стал Лионель Месси с рейтингом 93. Лучший вратарь — Ян Облак из "Атлетико" (91), лучший защитник — Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля" (90), лучший полузащитник — Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" (91).
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".