Восемь россиян попали в топ футболистов в FIFA21

Разработчик симулятора FIFA21 компания EA Sports представила рейтинг лучших футболистов мира. В топ-1000 игроков попали восемь россиян.

Пятеро представляют российские клубы ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак". Ещё трое выступают за зарубежные команды.

Лучшим с рейтингом 82 (из 100) стал правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.

Марио Фернандес (ЦСКА) — 82.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 80.

Алексей Миранчук ("Аталанта) — 79.

Александр Головин ("Монако) — 79.

Гилерме ("Локомотив") — 78.

Александр Кокорин ("Спартак) — 78.

Роман Зобнин ("Спартак) — 78.

Денис Черышев ("Валенсия) — 77.

Лучшим в FIFA21 стал Лионель Месси с рейтингом 93. Лучший вратарь — Ян Облак из "Атлетико" (91), лучший защитник — Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля" (90), лучший полузащитник — Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" (91).