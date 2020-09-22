В РФС признали, что гол "Зенита" в ворота "Урала" засчитан неправильно

Российский футбольный союз (РФС) признал ошибку арбитров во время игры 8-го тура РПЛ между "Уралом" и "Зенитом". На 4-й минуте игры Артём Дзюба забил гол в ворота хозяев.

Судьи встречи изначально зафиксировали офсайд у футболиста, но затем изменили своё решение и засчитали гол. Момент был просмотрен при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).

После разбора эпизода советником генсека РФС и командой ВАР в России специалисты сделали выводы, что арбитры ошиблись во время просмотра эпизода.

Специальный советник генерального секретаря РФС совместно с командой проекта VAR в России провели анализ работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров матчей 8-го тура Тинькофф РПЛ, рассмотрев верные и ошибочные решения.

"Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения "вне игры" было правильным. ВАР и АВАР неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Артема Дзюбы ("Зенит")", — говорится в сообщении РФС.

Матч "Урал" — "Зенит" завершился вничью со счётом 1:1.