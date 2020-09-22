В ярославском "Локомотиве" серьёзная вспышка коронавируса. Заразились около 30 хоккеистов команды, сообщает "РИА Новости".
21 сентября должен был состояться матч "Локо" против "Куньлуня". Игра была перенесена на 22-е число, в КХЛ ждали результатов тестирования на "ковид". Сегодня команда даже не вылетела в Мытищи.
Ранее были отложены матчи "Локомотива" с "Сочи" (17 сентября) и минским "Динамо" (19 сентября).
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.