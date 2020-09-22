В Великобритании отложили возвращение зрителей на стадионы

Власти Великобритании отложили возвращение болельщиков на трибуны спортивных соревнований. Ранее планировалось, что зрители смогут попасть на стадионы в октябре, но решение было отложено. Об этом сообщил глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув.

Перенос решения о возвращении зрителей на трибуны состоялся из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Сейчас уровень опасности COVID находится на значении "4", ежедневно фиксируется увеличение прироста.