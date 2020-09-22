Луис Суарес смошенничал во время получения итальянского паспорта

Итальянская полиция расследует действия футболиста "Барселоны" Луиса Суареса по получению итальянского паспорта. По сведениям правоохранительных органов, уругваец смошенничал во время экзамена по итальянскому языку.

Тесты на экзамен Луис знал заранее. Ему на почту поступили ответы, которые должен был дать Суарес. В мошенничестве подозревают ректора Университета иностранце Джулиана Грего Болли, а также генерального директора Симоне Оливьери.

В ВУЗе проводится проверка. Самого Суареса пока не обвиняют в неправомерных действиях, но футболист должен будет ответить на вопросы, сообщает Marca.

Луис Суарес должен был перейти в "Ювентус", но трансфер не состоялся. Уругваец договорился с "Барселоной" о расторжении контракта и теперь может продолжить карьеру в "Атлетико".