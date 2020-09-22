Игроки "Магнитки" заплатили по 100 тыс. рублей, чтобы не пойти в армию

Военком Магнитогорска Андрей Житников находится под следствием за получение взяток. Офицер "отмазывал" парней от армии за сумму в 100 тыс. рублей.

Кроме Житникова, дело заведено на старшего администратора хоккейного клуба "Металлург" Виктора Сухова, которого обвиняют в передаче денег Житникову. Он проходит по делу по части 2 статьи 291.1 УК РФ за "посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий".

По сведениям Znak.com, Сухов и Житников в 2018 году "отмазали" от армии четырёх хоккеистов "Магнитки":