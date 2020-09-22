Плющенко отчитал сына на тренировке

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram разговор с сыном Александром во время занятия на льду. Гном Гномыч, как прозвали сына олимпийского чемпиона, жалуется на боль во время тренировки.

Плющенко отвечает, что боль нужно терпеть, а отдыхать необходимо после тренировки. По его мнению, по-другому в профессиональном спорте не закрепиться.