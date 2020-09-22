Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram разговор с сыном Александром во время занятия на льду. Гном Гномыч, как прозвали сына олимпийского чемпиона, жалуется на боль во время тренировки.
Плющенко отвечает, что боль нужно терпеть, а отдыхать необходимо после тренировки. По его мнению, по-другому в профессиональном спорте не закрепиться.
"Ты же уже зашел на прыжок, и что тогда делать? Сань, надо терпеть! Иначе никак", — сказал Плющенко.
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Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так… или можно просто заниматься физкультурой!💪🏻
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