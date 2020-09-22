В символической сборной НХЛ есть Панарин, но нет Кучерова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) составила символическую сборную игроков регулярного чемпионата сезона-2019/20. В составе команды форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин.

Нападающий в 69 матчах набрал 95 очков (32 шайбы и 63 передачи). Целиком символическая сборная выглядит так:

вратарь — Коннор Хеллебайк ("Виннипег");

защитники — Роман Йоси ("Нэшвилл"), Джон Карлсон ("Вашингтон");

нападающие — Давид Пастрняк ("Бостон"), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"), Артемий Панарин ("Рейнджерс").

Без Кучерова

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, который ведёт команду к Кубку Стэнли, попал в состав второй символической сборной вместе с Натаном Маккионном и Брэдом Маршандом.

В регулярном чемпионате Кучеров набрал 85 очков (33 шайбы и 52 передачи).