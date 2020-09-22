"Спартак" и "Тоттенхэм" могут договориться об аренде Сержа Орье

"Спартак" близок к подписанию защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье. Вместе с тем, переговоры предполагают не полный выкуп контракта, как сообщалось ранее, а аренду игрока.

"Шпоры" могут согласиться на аренду с правом выкупа. Сам футболист хочет сменить обстановку и получать больше игрового времени, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Карьера Сержа Орье