Передачи Кучерова помогли "Тампе" сравнять счёт в серии с "Далласом"

"Тампа-Бэй" во втором матче финала Кубка Стэнли обыграла "Даллас" со счётом 3:2. По шайбе в составе "Лайтнинг" забросили Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк.

Две результативные передачи в этой игре сделал российский нападающий Никита Кучеров. Форвард вышел на четвёртое место по очкам в одном плей-офф среди россиян.

На счету Кучерова 28 очков. Лучший результат у нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина, у которого 36 очков.