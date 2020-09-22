"Тампа-Бэй" во втором матче финала Кубка Стэнли обыграла "Даллас" со счётом 3:2. По шайбе в составе "Лайтнинг" забросили Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк.
Две результативные передачи в этой игре сделал российский нападающий Никита Кучеров. Форвард вышел на четвёртое место по очкам в одном плей-офф среди россиян.
На счету Кучерова 28 очков. Лучший результат у нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина, у которого 36 очков.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.