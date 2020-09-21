Ефремов в СИЗО написал письмо про "Спартак"

Актёр Михаил Ефремов, находящийся в СИЗО, ответил на письмо журналиста Артёма Локалова. Оно было отправлено через платную систему ФСИН.

Ефремов ответил на несколько вопросов журналиста. Так, он рассказал, как в СИЗО организован просмотр футбольных матчей. Арестованным можно смотреть только бесплатное ТВ, поэтому матча ЦСКА — "Спартак" актёр полностью не видел.

Ефремов отметил, что ему обидно за поражение красно-белых (1:3). При этом актёр использовал устоявшийся у болельщиков сленг.

"Интернета у нас нет, запрещено. Есть TV и холодильник. Относятся ко мне хорошо, а какой я человек, судить не мне, а другим. Думаю, разный. Весь матч [ЦСКА — "Спартак" — 3:1] не видел — нет "Матч Премьер" на телевизоре, который есть. Смотрел "После футбола" с Черданцевым. Грустно, что так сыграли, да еще с "конями", — написал Ефремов.

Кроме того, Ефремов не высказал какого-либо отношения к переходу Александра Кокорина в "Спартак". На вопрос о чемпионстве "Зенита" актёр выразил надежду, что у красно-белых получится побороться за титул.