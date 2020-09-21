"Химки" назовут имя нового тренера 21 сентября

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о том, когда состоится назначение нового главного тренера "Химок". Сегодня о своём уходе с должности объявил Дмитрий Гунько.

Под руководством тренера, который сменил Сергея Юрана, "Химки" в чемпионате потерпели пять поражений и трижды сыграли вничью.

Терюшков ранее сообщил, что новым тренером станет российский специалист. Кандидатуру обсудят 21 сентября. В тренерском штабе останется аналитик Игорь Ющенко.

"Сегодня в 14.00 мск будем принимать решение о наставнике команды. Думаю, сегодня будет объявлено имя нового главного тренера, тянуть с этим не будем", - приводит ТАСС слова Терюшкова.

Следующий матч для "Химок" состоится 28 сентября. Команда на своём поле примет московское "Динамо".