Польховский назвал биатлонистов, которым гарантировано участие в КМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что участие в первых этапах Кубка мира нового сезона гарантировано биатлонистам, которые попали в топ-30 предыдущего общего зачёта.

Всего в мужскую и женскую команды попадут по семь спортсменов. Их имена назовут Польховский, а также старшие тренеры Михаил Шашилов и Юрий Каминский без отборочных стартов.

"Спортсменам, которые в прошлом году достойно выступали, а именно попали в топ-30 общего зачета, мы должны дать право поехать на первые этапы", — приводит ТАСС слова Польховского.

Таким образом, участие в стартовом этапе в Контиолахти, а также трёх декабрьских этапах пимут: