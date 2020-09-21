Польховский объяснил изменение правил отбора на Кубок мира по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, что привело к изменению правил отбора спортсменов на этапы Кубка мира. Биатлонистов на первые четыре соревнования этого года выберет тренерский штаб без контрольных стартов.

По словам Польховского, такое изменение должно привести к повышению престижа тренерского состава. Возражений по критериям отбора спортсменов на тренерском совете не было.

"Надо доверять тренерам команды. Я тоже в стороне не останусь - буду отвечать за все эти составы. Во главе угла будет исключительно спортивный принцип", - приводит ТАСС слова Польховского.

Кубок мира по биатлону

Первый этап Кубка мира состоится в конце ноября, ещё три - в декабре.