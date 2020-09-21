Логинов снялся с летнего чемпионата России по биатлону

Тренер Александр Касперович заявил о том, что Александр Логинов не будет принимать участия в летнем чемпионате России по биатлону. Спортсмена до сих пор беспокоит локоть.

Из-за этого Логинов пропустил индивидуальную гонку. Также он не выйдет на старт спринта.

"Вчера Александр после тренировки принял решение не бежать спринт, локоть все еще беспокоит. Ситуация напоминает ту, что была перед началом прошлого сезона, когда у него была схожая проблема", - приводит ТАСС слова Касперовича.

Ранее сообщалось, что Логинов намерен восстановиться к старту зимнего сезона. Первая гонка состоится 29 ноября в Контиолахти.