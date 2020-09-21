Японию подозревают в покупке голосов за проведение Олимпиады-2020

Агентство Kyodo опубликовало материал, в котором говорится возможном факте коррупции во время выборов хозяина Олимпиады-2020. Заявочный комитет Игр в 2013 и 2014 годах перевёл на счета Массата Диака 370 тыс. долларов.

Масста Диак - сын бывшего президента IAAF Ламина Диака, которого ранее суд приговорил к четырём годам лишения свободы за коррупцию и покрывательство допинговых случаев.

Перевод Массату был сделан через сингапурский фонд Black Tidings Co. В 2013 году фирма получила от заявочного комитета Токио-2020 около 2 млн долларов. Сам Диак-младший утверждает, что перевод не имел отношения к Олимпиаде, а был связан со спонсорским контрактом в Китае.

Вместе с тем, Ламина Диак был членом Международного олимпийского комитета (МОК). По сведениям Kyodo, он мог повлиять на ход выборов хозяина Олимпийских игр.

Выборы организатора Олимпиады-2020

Столица летней Олимпиады-2020 была выбрана 13 сентября 2013 года. Токио во время голосования опередил Стамбул и Мадрид.