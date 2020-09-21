Резцова пропустит сезон из-за беременности

Российская биатлонистка Кристина Резцова сообщила о том, что не будет принимать участия в сезоне-2020/21. 24-летняя девушка должна была выступать на летнем чемпионате России в Тюмени, но не выходила на старты.

Резцова заявила, что у ждёт пополнения в семье. Из-за беременности она не сможет выступать.

"У меня случилось замечательное событие в жизни. Надеюсь, что большинство людей за меня порадуется, что меня не будет в этом сезоне: я ухожу в декрет", — заявила Резцова в эфире "Матч ТВ".

Спортсменка заявила, что вернётся на трассу через определённое время. Резцова пообещала стать сильнее.