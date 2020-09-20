Нейрохирург оценил шансы Шумахера на восстановление

Известный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер уже не сможет оправится от травмы головы, которую он получил ещё семь лет назад.

Такое мнение высказал нейрохирург Эрих Ридерер. По его мнению, врачам не нужно было медлить с операцией на мозге после госпитализации. Сейчас гонщик находится в "вегетативном состоянии".