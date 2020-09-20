Известный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер уже не сможет оправится от травмы головы, которую он получил ещё семь лет назад.
Такое мнение высказал нейрохирург Эрих Ридерер. По его мнению, врачам не нужно было медлить с операцией на мозге после госпитализации. Сейчас гонщик находится в "вегетативном состоянии".
"Полагаю, это максимум для него. Есть ли шанс увидеть его таким, каким он был до аварии? Думаю, что нет", — пояснил врач.
"Операция началась спустя два часа. Время — это мозг, то есть действовать нужно немедленно", — добавил Ридерер.
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