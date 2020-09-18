Биатлонистка Акимова возобновит карьеру на летнем чемпионате России

Биатлонистка Татьяна Акимова возобновляет карьеру спустя два года. Спортсменка выйдет на трассу летнего чемпионата России. Соревнования пройдут в Тюмени.

Акимова примет участие в индивидуальной гонке 19 сентября. Также в программе чемпионата запланированы спринт и эстафетная гонка.

Акимова прерывала карьеру из-за рождения ребёнка. В последний раз она выходила на старт на Олимпиаде-2018. Сейчас спортсменка решила вернуться в профессиональный спорт.