Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ян Власов: "Мы ждём вторую волну коронавируса"
Дом правительства России признали аварийным
Зарина Догузова: мы должны сделать Арктику ближе
Кремль: раздача денег населению не принесла бы пользы
Минтруд предложил дистанционно направлять безработных на переобучение
В Москве экс-администратор обокрал бывшего работодателя на 315 тысяч
Владимир Жириновский рассказал, кого считает "уродами"
В сезон гриппа распространение COVID-19 вырастет в два раза - учёные
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

Глушаков рассказал о своей будущей команде

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о возможной новой команде. С будущим футболист обещает определиться в ближайшие несколько дней.

"Чем сейчас занимаюсь? Усердно работаю с тренером по физподготовке, бегаю, стараюсь держать себя в форме. Думаю, в ближайшие пару дней всё решится, надо уладить все нюансы", — сказал Глушаков на видео Youtube-канала "Коммент. Шоу".

33-летний футболист ранее выступал в составе "Ахмата". В прошлом сезоне он отыграл 24 матча, забив четыре мяча и сделав одну передачу.

Последние материалы
Обязательный масочный режим вернули в Севастополе
Мнения разделились: в Сети говорят о новом видео Майли Сайрус
Мельница мифов: Тутанхамон не виноват!
Ян Власов: "Мы ждём вторую волну коронавируса"
Дом правительства России признали аварийным
Зарина Догузова: мы должны сделать Арктику ближе
Кремль: раздача денег населению не принесла бы пользы
Глушаков рассказал о своей будущей команде
Минтруд предложил дистанционно направлять безработных на переобучение
В Москве экс-администратор обокрал бывшего работодателя на 315 тысяч
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Лещенко заявил, что ему стыдно болеть за "Динамо"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников