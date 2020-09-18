Глушаков рассказал о своей будущей команде

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о возможной новой команде. С будущим футболист обещает определиться в ближайшие несколько дней.

"Чем сейчас занимаюсь? Усердно работаю с тренером по физподготовке, бегаю, стараюсь держать себя в форме. Думаю, в ближайшие пару дней всё решится, надо уладить все нюансы", — сказал Глушаков на видео Youtube-канала "Коммент. Шоу".

33-летний футболист ранее выступал в составе "Ахмата". В прошлом сезоне он отыграл 24 матча, забив четыре мяча и сделав одну передачу.