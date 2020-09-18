Американский миллиардер купил футбольный клуб "Парма"

Владелец американской компании Krause Group Кайл Краузе выкупил акции итальянского футбольного клуба "Парма". Теперь в собственности миллиардера 90% команды. Ещё 9% принадлежат компании Nuovo Inizio, которая состоит из бизнесменов города, оставшийся 1% - болельщикам команды.

"Как будущий президент, я обещаю максимальную приверженность этому клубу. Я сделаю все возможное, чтобы наш спорт, наша команда и количество наших болельщиков росли в Парме, Италии и по всему миру", - заявил во время презентации Крузе.

Кроме того, Kruse Group выкупила фирму, которая занимается реконструкцией "Пармы".

Ранее американские компании купили акции "Милана", "Фиорентины" и "Ромы".