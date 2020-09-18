Колосков: "Ротор" наказан за разгильдяйство"

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о ситуации с коронавирусом в "Роторе". Ранее был отменён второй подряд матч волгоградцев из-за вспышки коронавируса в команде.

В седьмом туре "Ротор" не сыграл с "Краснодаром", в восьмом — против "Ростова". В обоих матчах футболистам будет засчитано техническое поражение.

"Просто такое типичное разгильдяйство, нарушение всяческих норм и регламентов, которые предписывает Российскому футбольному союзу Роспотребнадзор. Я ещё после первого случая, когда у семи человек был обнаружен коронавирус, давал интервью и говорил: «Хорошо, семь. А в заявке-то — 25. 18 осталось боеспособных бойцов. Почему они не должны играть?». Никто на этот вопрос ответить мне не мог. Теперь второе поражение — 0:3. Опять же за это время можно было провести дополнительные исследования, привлечь молодых ребят. У них же есть своя специализированная школа, академия, возьмите оттуда лучших игроков — 3-4-5 — сколько надо и играйте, пожалуйста. Это полная апатия, бездействие и непрофессионализм", — заявил Колосков.

Почему матч нельзя перенести

По словам Колоскова, игру нельзя перенести на более поздний срок из-за того, что заболевание коронавирусом не является форс-мажором.