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Колосков: "Ротор" наказан за разгильдяйство"

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о ситуации с коронавирусом в "Роторе". Ранее был отменён второй подряд матч волгоградцев из-за вспышки коронавируса в команде.

Колосков:

В седьмом туре "Ротор" не сыграл с "Краснодаром", в восьмом — против "Ростова". В обоих матчах футболистам будет засчитано техническое поражение.

"Просто такое типичное разгильдяйство, нарушение всяческих норм и регламентов, которые предписывает Российскому футбольному союзу Роспотребнадзор. Я ещё после первого случая, когда у семи человек был обнаружен коронавирус, давал интервью и говорил: «Хорошо, семь. А в заявке-то — 25. 18 осталось боеспособных бойцов. Почему они не должны играть?». Никто на этот вопрос ответить мне не мог.

Теперь второе поражение — 0:3. Опять же за это время можно было провести дополнительные исследования, привлечь молодых ребят. У них же есть своя специализированная школа, академия, возьмите оттуда лучших игроков — 3-4-5 — сколько надо и играйте, пожалуйста. Это полная апатия, бездействие и непрофессионализм", — заявил Колосков.

Почему матч нельзя перенести

По словам Колоскова, игру нельзя перенести на более поздний срок из-за того, что заболевание коронавирусом не является форс-мажором.

"Перенести — это будет неправильно. Перенос матча — это все-таки какое-то форс-мажорное, так написано в регламенте. Коронавирус — это никакой не форс-мажор в конкретной команде. Это просто разгильдяйство руководителей клуба, врачей и самих футболистов, конечно. Это никакой не форс-мажор. Это просто разгильдяйство и безответственность. Поэтому переносить не надо, надо или заставлять играть, что наиболее целесообразно, потому что в заявке 25 футболистов, все получают зарплату, причем хорошую, есть академия, специализированная школа, возьмите оттуда людей, готовьте их к неделю к конкретному матчу. Ничего это не делается. Поэтому я и говорю, что это явно выраженная безответственность и разгильдяйство.

В регламенте Российского футбольного союза четко записано, что можно, что нельзя, как себя вести. Они дождутся, что их снимут и всё, на этом все закончится", — подытожил Колосков.

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