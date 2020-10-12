У "Манчестер Сити" самый дорогой состав в мире
CIES Football Observatory опубликовала перечень клубов, которые потратили на свои составы больше всего денег. Более 1 млрд евро стоят нынешние игроки "Манчестер Сити". Этот клуб лидирует по расходам на футболистов.
В первой пятёрке также "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Челси". Победитель Лиги чемпионов прошлого сезона "Бавария" находится на 15-м месте.
Рейтинг самых дорогих команд (в евро)
- "Манчестер Сити" (Англия) — 1,036 млрд.
- "Пари Сен-Жермен" (Франция) — 888 млн.
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 844 млн.
- "Барселона" (Испания) — 826 млн.
- "Челси" (Англия) — 763 млн.
- "Реал" (Испания) — 708 млн.
- "Ливерпуль" (Англия) — 666 млн.
- "Ювентус" (Италия) — 594 млн.
- "Арсенал" (Англия) — 590 млн.
- "Эвертон" (Англия) — 504 млн.
- "Атлетико" (Испания) — 483 млн.
- "Тоттенхэм" (Англия) — 479 млн.
- "Наполи" (Италия) — 467 млн.
- "Интер" (Италия) — 439 млн.
- "Бавария" (Германия) — 408 млн.