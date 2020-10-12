У "Манчестер Сити" самый дорогой состав в мире

CIES Football Observatory опубликовала перечень клубов, которые потратили на свои составы больше всего денег. Более 1 млрд евро стоят нынешние игроки "Манчестер Сити". Этот клуб лидирует по расходам на футболистов.

В первой пятёрке также "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Челси". Победитель Лиги чемпионов прошлого сезона "Бавария" находится на 15-м месте.

Рейтинг самых дорогих команд (в евро)