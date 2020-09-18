Народный артист России Лев Лещенко эмоционально отреагировал на вылет "Динамо" из Лиги Европы. Бело-голубые проиграли на выезде тбилисскому "Локомотиву" (1:2).

Лещенко назвал поражение позорным и заявил, что может перестать ходить на стадион "Динамо".

"Это была последняя капля. Я хожу на "Динамо", сейчас, наверное, брошу. Мне просто стыдно откровенно, что я болею за нынешнюю команду. Хочется прийти в раздевалку и спросить: «Вам не стыдно проигрывать каким-то дядькам, которые утром, возможно, ходят что-то продают, а вечером играют?». Я в шоке. 60 лет болею за "Динамо", такого позора не видел никогда в жизни", — приводит "СЭ" слова Лещенко.