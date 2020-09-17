Тбилисский "Локомотив" выбил "Динамо" из Лиги Европы

Московское "Динамо" бесславно завершило выступления в еврокубках. Бело-голубые неожиданно проиграли в Тбилиси местному "Локомотиву".

Встреча завершилась со счётом 2:1. "Динамо" играло с преимуществом, но грузины смогли дважды использовать ошибки обороны россиян. По мячу забили Иракли Сихарулидзе и Мамиа Гавашелишвили. Гол престижа на счету Николая Комличенко.

"Локомотив" через неделю сыграет на выезде против испанской "Гранады" в матче 3-го раунда отбора Лиги Европы. Динамовцы отправляются домой решать свои внутренние задачи.

К "Ростову" едет "Маккаби"

В ещё одном матче "Маккаби" из Хайфы победил казахстанский "Кайрат" - 2:1. Победный мяч на счету Никиты Рукавицы.

Израильтяне через неделю сыграют на выезде с "Ростовом".