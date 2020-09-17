Московское "Динамо" бесславно завершило выступления в еврокубках. Бело-голубые неожиданно проиграли в Тбилиси местному "Локомотиву".
Встреча завершилась со счётом 2:1. "Динамо" играло с преимуществом, но грузины смогли дважды использовать ошибки обороны россиян. По мячу забили Иракли Сихарулидзе и Мамиа Гавашелишвили. Гол престижа на счету Николая Комличенко.
"Локомотив" через неделю сыграет на выезде против испанской "Гранады" в матче 3-го раунда отбора Лиги Европы. Динамовцы отправляются домой решать свои внутренние задачи.
В ещё одном матче "Маккаби" из Хайфы победил казахстанский "Кайрат" - 2:1. Победный мяч на счету Никиты Рукавицы.
Израильтяне через неделю сыграют на выезде с "Ростовом".
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.