"Динамо" в случае победы в Тбилиси сыграет с "Гранадой"

Испанская "Гранада" на выезде победила албанскую "Теуту" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Дубль в этой встрече сделал Янгель Эррера, еще по голу забили Роберто Сольдадо и Кенеди.

В 3-м раунде "Гранада" на своём поле примет победителя встречи "Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо" (Москва). Эта игра начнётся в 20.00.

Также в 3-й раунд прошли АПОЭЛ (Кипр), "Русенборг" (Норвегия), "Хайдук" (Хорватия) и "Будучность" (Черногория),