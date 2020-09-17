Хоккейный клуб "Сочи" сообщил об отмене матча регулярного чемпионата КХЛ против ярославского "Локомотива". Официально причина переноса не называется, но СМИ сообщают о вспышке коронавируса в команде.
Сегодня "Локомотив" поместил в список травмированных пятерых игроков. Главный санитарный врач Ярославской области предписал ввести двухнедельный карантин не только для заражённых, но и для контактной группы.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.