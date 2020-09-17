Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом в волгоградском "Роторе". В лиге сообщают, что все решения по допуску команды к соревнованиям принимаются с учётом предписаний Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
В данный момент все заболевшие коронавирусом футболисты "Ротора", а также контактная группа изолированы. Другие игроки находятся под постоянным наблюдением и проходят тестирование.
19 сентября на 19.00 запланирован матч "Ростов" — "Ротор". Решение по игре будет принято позже.
"Окончательное решение о проведении матча 8-го тура Тинькофф РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области", — говорится в сообщении.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.