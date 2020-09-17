Матч "Ростов" - "Ротор" может не состояться

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом в волгоградском "Роторе". В лиге сообщают, что все решения по допуску команды к соревнованиям принимаются с учётом предписаний Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В данный момент все заболевшие коронавирусом футболисты "Ротора", а также контактная группа изолированы. Другие игроки находятся под постоянным наблюдением и проходят тестирование.

19 сентября на 19.00 запланирован матч "Ростов" — "Ротор". Решение по игре будет принято позже.