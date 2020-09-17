"Ахмат" разгромил "Знамя" с Павлюченко в Кубке России

"Ахмат" на выезде победил "Знамя" из Ногинска в рамках группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В первом тайме дубль сделал полузащитник Антон Швец, а во второй половине игры гол забил Олег Иванов.

В составе "Знамени" выступают бывшие футболисты сборной России Ренат Янбаев, Роман Шишкин и Роман Павлюченко.

Во втором туре "Знамя" примет на своём поле "Шинник". Ярославцы в октябре проведут домашний матч с "Ахматом". Победитель группы выйдет в 1/8 финала Кубка России.