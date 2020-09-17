"Ахмат" на выезде победил "Знамя" из Ногинска в рамках группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В первом тайме дубль сделал полузащитник Антон Швец, а во второй половине игры гол забил Олег Иванов.
Во втором туре "Знамя" примет на своём поле "Шинник". Ярославцы в октябре проведут домашний матч с "Ахматом". Победитель группы выйдет в 1/8 финала Кубка России.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.