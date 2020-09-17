Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара продолжит карьеру в "Ливерпуле". Сделку подтвердил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.
"Могу подтвердить, что мы достигли соглашения с "Ливерпулем" по трансферу Алькантары. Он очень хотел попробовать новый вызов на заключительном этапе своей карьеры", — приводит Bild слова Румменигге.
"Ливерпуль" заплатит за трансфер 30 млн евро. 29-летний игрок подпишет долгосрочный контракт с англичанами.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.