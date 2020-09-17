Судья Данченков рассказал, как Широков пытался замять дело

Футбольный арбитр Никита Данченков объяснил, почему подал заявление в полицию на бывшего футболиста сборной России Романа Широкова. По его словам, от игрока не последовало извинений после инцидента во время матча любительских команд.

Широков нанёс Данченкову несколько ударов после того, как судья удалил его с поля. Против футболиста было открыто дело за нанесение лёгкого вреда здоровью.

"Если бы человек хотел извиниться, он попытался бы это сделать на месте или приехал бы в больницу, где я был больше четырёх часов. А в своём посте он сказал, что "…несмотря на непоставленный пенальти…". Это не дело", — приводит Sport24 слова Широкова.

Также Данченков сообщил, что на него выходили знакомые Романа, которые пытались уладить вопрос с заявлением в полицию.