Европарламент рекомендовал отобрать ЧМ-2021 у Белоруссии

Европарламент 17 сентября выпустил резолюцию по ситуации в Белоруссии. Евродепутаты призвали ЕС ввести санкции против Александра Лукашенко.

Среди прочего, в резолюции записан призыв лишить Белоруссию возможности проведения чемпионата мира-2021 по хоккею совместно с Латвией.

Резолюция носит рекомендательный характер, поэтому решение не обязательно будет принято ЕС. Но документ появился накануне заседания Международной федерации хоккея (IIHF).

Сегодня в Цюрихе состоится заседание совета организации, на котором будет рассмотрен "белорусский" вопрос. Чемпионат мира в 2021 году запланирован в Риге и Минске. Ранее с латвийской стороны прозвучали призывы найти другого соорганизатора турнира.

Вместе с тем решение сегодня может быть не принято. Глава организации Рене Фазель против того, чтобы что-либо менять в организации ЧМ-2021.