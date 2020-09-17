Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределила прибыль между клубами по итогам сезона-2019/20. Всего команды заработали 466,5 млн рублей, что является рекордным показателем для лиги.
Доходы распределяются по спортивному принципу и количеству проданных телевизионных прав.
Наибольшую часть прибыли получил финский "Йокерит" — 50,5 млн рублей. Московский ЦСКА заработал почти 47 млн, питерский СКА — 27 млн.
Меньше всего заработали дальневосточные клубы, а также "Сочи".
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.