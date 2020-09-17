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"Йокерит" получил наибольшую прибыль среди клубов КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределила прибыль между клубами по итогам сезона-2019/20. Всего команды заработали 466,5 млн рублей, что является рекордным показателем для лиги.

Доходы распределяются по спортивному принципу и количеству проданных телевизионных прав.

Наибольшую часть прибыли получил финский "Йокерит" — 50,5 млн рублей. Московский ЦСКА заработал почти 47 млн, питерский СКА — 27 млн.

Меньше всего заработали дальневосточные клубы, а также "Сочи".

Распределение доходов между клубами КХЛ

  1. "Йокерит" — 50,5 млн.
  2. ЦСКА — 46,9.
  3. СКА — 27,2.
  4. "Ак Барс" — 24,6.
  5. "Салават Юлаев" — 24,6.
  6. "Динамо" (Рига) — 24,5.
  7. "Динамо" (Москва) — 24,1.
  8. "Сибирь" — 22,2.
  9. "Барыс" — 20,6.
  10. "Авангард" — 18,7.
  11. "Локомотив" — 17,8.
  12. "Спартак" — 17,2.
  13. "Металлург" — 16,8.
  14. "Автомобилист" — 15,8.
  15. "Торпедо" — 15,2.
  16. "Витязь" — 14,7.
  17. "Нефтехимик" — 14,6.
  18. "Динамо" (Минск) — 10,6.
  19. "Трактор" — 10,1.
  20. "Северсталь" — 10,1.
  21. "Куньлунь" — 9,9.
  22. "Адмирал" — 9,8.
  23. "Амур" — 9,8.
  24. "Сочи" — 9,3.
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