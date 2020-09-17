Серж Бранко рассказал, как агент обманом затащил его в Россию

Камерунский защитник Серж Бранко рассказал о том, как попал в Россию. Футболист выступал за ярославский "Шинник" и самарские "Крылья Советов".

По словам Бранко, агент Алексей Тильман обманом затянул его в Ярославль. Он заявил, что "Шинник" находится в Москве, а футболист поверил.

"Со мной связался российский агент Алексей Тильман. Он рассказал мне о "Шиннике", и я согласился. Я был шокирован, когда в 2005 году прилетел в Россию. Мы весь день ехали на машине от Москвы до Ярославля. Уже на следующий день я плакал и мечтал о возвращении в Германию. Агент соврал мне. Он утверждал, что "Шинник" находится в Москве, не Ярославле", — приводит Sport24 слова Бранко.

Позже агент пообещал перевезти футболиста в ЦСКА, но так и не сдержал своего обещания.

"Официально, если считать зарплату вместе с бонусами, я получал 50 тысяч долларов в месяц в Ярославле. А спустя неделю после переезда я увидел игру ЦСКА по телевизору и спросил агента: "Почему ты меня не устроил в этот клуб?". Он предложил мне сделку: если я шесть месяцев хорошо отыграю за "Шинник", то он отвезёт меня в ЦСКА. Я согласился остаться, потому что очень хотел играть за московский клуб", — заявил Бранко.

В 2006 году Серж перешёл в "Крылья", а в 2008 году вернулся в Германию.