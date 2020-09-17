ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных за сентябрь. Самой успешной командой стала команда России, которая поднялась сразу на шесть строчек.
Теперь сборная России занимает 32-е место в рейтинге. В случае успешных выступлений в октябре команда Черчесова может вернуться в топ-30.
В октябре Россия сыграет товарищеский матч против Швеции (18-е место), а также игры с Турцией (33-е место) и Сербией (31-е место).
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.