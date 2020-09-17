Сборная России стала лучшей в рейтинге ФИФА в сентябре

ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных за сентябрь. Самой успешной командой стала команда России, которая поднялась сразу на шесть строчек.

Теперь сборная России занимает 32-е место в рейтинге. В случае успешных выступлений в октябре команда Черчесова может вернуться в топ-30.

В октябре Россия сыграет товарищеский матч против Швеции (18-е место), а также игры с Турцией (33-е место) и Сербией (31-е место).

Рейтинг ФИФА от 17 сентября