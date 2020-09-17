Тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал о том, как узнал об уходе россиянки Евгении Медведевой. По его словам, камнем преткновения в их работе стала пандемия коронавируса, которая не позволила фигуристке тренироваться в Канаде.

"Разговор на эту тему у нас случился несколько дней назад. Мы, как обычно, связались по FaceTime, как делали это на протяжении всего того времени, что Женя находилась в Москве. На этот раз темой разговора был тренировочный процесс. И мне, и Жене было понятно, как важно иметь возможность работать с тренером в формате реального времени.

Необходимость тренироваться в удалённом режиме стала для нас обоих серьёзным испытанием. Мы сделали всё от нас зависящее, чтобы тренировки проходили с максимальной эффективностью. Но работа, конечно же, не могла считаться полноценной.

Я на 100% уверен, что Женей сейчас движет лишь одно: она очень хочет кататься, ей нужен тренер… Не случись пандемии, которая оказалась гораздо более серьёзной бедой, нежели всем нам казалось вначале, мы бы никогда не стали обсуждать ту тему, которую обсуждаем сейчас", — приводит RT слова Орсера.