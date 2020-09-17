В среду, 16 сентября, определились все пары плей-офф раунда отбора Лиги чемпионов. На шесть путёвок в групповой этап осталось 12 претендентов.
В плей-офф раунде турнир вернётся к привычному ритму — будут проведены двухматчевые противостояния. Первые игры состоятся 22 или 23 сентября, ответные — 29 или 30. Точное расписание УЕФА определит позже.
"Краснодар" сыграет против ПАОК сначала на своём стадионе, а затем — в Греции.
На данный момент точно известны две первые "корзины" группового турнира. В первую попал чемпион России "Зенит".
В третью "корзину" в случае прохода плей-офф раунда попадёт "Краснодар".
В четвёртой "корзине" на данный момент московский "Локомотив". Железнодорожники могут переместиться в третью, если в ЛЧ не выйдет одна из команд — "Зальцбург", "Олимпиакос", "Краснодар".
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.