Определились все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов

В среду, 16 сентября, определились все пары плей-офф раунда отбора Лиги чемпионов. На шесть путёвок в групповой этап осталось 12 претендентов.

В плей-офф раунде турнир вернётся к привычному ритму — будут проведены двухматчевые противостояния. Первые игры состоятся 22 или 23 сентября, ответные — 29 или 30. Точное расписание УЕФА определит позже.

"Краснодар" сыграет против ПАОК сначала на своём стадионе, а затем — в Греции.

Плей-офф раунд Лиги чемпионов

"Славия" (Чехия) — "Мидтъюлланд" (Дания).

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) — "Зальцбург" (Австрия).

"Олимпиакос" (Греция) — "Омония" (Кипр).

"Мольде" (Норвегия) — "Ференцварош" (Венгрия).

"Краснодар" (Россия) — ПАОК (Греция).

"Гент" (Бельгия) — "Динамо" Киев (Украина).

Групповой турнир Лиги чемпионов

На данный момент точно известны две первые "корзины" группового турнира. В первую попал чемпион России "Зенит".

1-я "корзина" : "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", "ПСЖ", "Зенит" , "Порту".

: "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", "ПСЖ", , "Порту". 2-я "корзина": "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтёр", "Боруссия" Дортмунд, "Челси", "Аякс".

В третью "корзину" в случае прохода плей-офф раунда попадёт "Краснодар".

3-я "корзина": "Динамо" Киев*, "Зальцбург"*, "Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос"*, "Лацио", "Краснодар"*, "Аталанта".

В четвёртой "корзине" на данный момент московский "Локомотив". Железнодорожники могут переместиться в третью, если в ЛЧ не выйдет одна из команд — "Зальцбург", "Олимпиакос", "Краснодар".