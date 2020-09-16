Бэйл вернётся из "Реала" в "Тоттенхэм"

"Реал" и "Тоттенхэм" близки к завершению сделки по переходу Гарет Бэйла в Лондон. Информацию о переговорах подтвердил агент футболиста Джонатан Барнетт.

"Переход близок, но пока не оформлен. Это сложная сделка", — приводит AFP слова Барнетта.

В переходе 31-летнего валлийского хавбека заинтересован лично президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви. Ранее Бэйд заявил о желании уйти из "Реала", но "Королевский клуб" его не отпускает.

Бейл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году, сумма трансфера оценивалась в 101 миллион евро. Соглашение игрока с мадридским клубом истекает в 2022 году.