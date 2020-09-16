Балахничёв сравнил суд Парижа с инквизицией

Бывший глава ВФЛА Валентин Балахничёв прокомментировал решение Парижского суда по делу о коррупции в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF). Он был приговорён к трём годам лишения свободы.

Суд признал виновным бывшего главу IAAF Ламину Диака виновным в сокрытии допинговых нарушений и получении взяток от разных легкоатлетов. Балахничёв, который тогда был казначеем IAAF, якобы передавал деньги Диаку. Также срок получил тренер сборной России по лёгкой атлетике Алексей Мельников, которому дали два года.