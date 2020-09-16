Бывший глава ВФЛА Валентин Балахничёв прокомментировал решение Парижского суда по делу о коррупции в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF). Он был приговорён к трём годам лишения свободы.
Суд признал виновным бывшего главу IAAF Ламину Диака виновным в сокрытии допинговых нарушений и получении взяток от разных легкоатлетов. Балахничёв, который тогда был казначеем IAAF, якобы передавал деньги Диаку. Также срок получил тренер сборной России по лёгкой атлетике Алексей Мельников, которому дали два года.
"Мне это напоминает инквизицию, когда суд выносит решение без присутствия подсудимого. При этом говорится о том, что я отказался от сотрудничества, это нонсенс, потому что ко мне не обращалась французская прокуратура. Два года назад в Москве как свидетель я давал показания, отвечал на все их вопросы. Говорить о том, что я отказался от сотрудничества — неправда, нет ни одного документа, в котором я бы официально отказался от него", — приводит ТАСС слова Балахничёва.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.