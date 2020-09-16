Тутберидзе отреагировала на возвращение Медведевой

Тренер по фигурному катанию. Этери Тутберидзе высказалась по поводу возвращения Евгении Медведевой. Специалист опубликовала фотографию с фигуристкой на льду "Хрустального".

"Без громких обещаний. Просто работаем", - подписала фотографию Тутберидзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Без громких обещаний. Просто работаем. #такбывает #свозвращением Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 16 Сен 2020 в 6:10 PDT

На на фотографии также постановщик Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.