Тренер по фигурному катанию. Этери Тутберидзе высказалась по поводу возвращения Евгении Медведевой. Специалист опубликовала фотографию с фигуристкой на льду "Хрустального".
"Без громких обещаний. Просто работаем", - подписала фотографию Тутберидзе.
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Без громких обещаний. Просто работаем. #такбывает #свозвращением
На на фотографии также постановщик Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.